Мост через реку Клязьму в Мытищах достроят к 2028 году

Строительство моста через реку Клязьму продолжается в Мытищах. В рамках проекта уже начали обустраивать подход с Фабричной улицы. Работы полностью завершат в начале 2028 года.

Мост строят в микрорайоне Пирогово. Сейчас на Фабричной улице устраивают насыпь земполотна. Общая стройготовность достигла 35%. На площадке трудятся 55 рабочих, сообщили в региональном Минтрансе.

«Строительные работы сосредоточены на устройстве съездов и возведению самого моста, строительная готовность которого оценивается в 50%. Все 12 блоков уже установлены в проектное положение. На мосту строители выполняют сварку стыков металлических блоков», — сказал глава министерства Марат Сибатулин.

Двухполосный мост построят рядом с существующим сооружением, которое сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. Также реконструируют участок дороги от Комсомольской до Центральной улицы протяженностью около 1,1 километра. Там создадут разворотные петли и съезды на Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую улицы. На участке будут пешеходные переходы и автобусные остановки.

Новый мост заметно улучшит транспортную ситуацию в микрорайоне и создаст еще один выезд на Мытищинскую хорду и на Пироговское шоссе.