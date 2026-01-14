Мост через реку Клязьму в микрорайоне Пирогово в Мытищах достроят к 2028 году

Мост через реку Клязьму в микрорайоне Пирогово в Мытищах продолжают строить. Работы планируют завершить в первом квартале 2028 года, рассказали в региональном Минтрансе. Сооружение улучшит дорожную ситуацию и обеспечит удобный выезд на Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе.

Строительная готовность моста уже достигла 12%. Сейчас на нем продолжают переустройство коммуникаций.

«Основные работы сосредоточены на строительстве моста: продолжается бетонирование ростверков, также приступили к бетонированию ригелей», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

В рамках проекта двухполосный мост построят рядом с уже существующим, который сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. Также реконструируют участок дороги от Комсомольской до Центральной улицы протяженностью 1,1 километра. Там обустроят разворотные петли, съезды на Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую, надземные пешеходные переходы, тротуары и автобусные остановки.