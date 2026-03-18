Мост через реку Клязьму построят в Мытищах к 2028 году

Мост через реку Клязьму продолжают строить в Мытищах. Сейчас там ведут монтаж пролетного строения. Работы планируют завершить в начале 2028 года.

Как рассказали в региональном Минтрансе, сейчас готовность объекта составляет 17%.

«В настоящее время готовы все четыре опоры и буронабивные сваи. Строители завершили устройство стапеля и приступили к монтажу пролетного строения. Сейчас ведется укрупнительная сборка блоков пролета. Также ведутся работы по устройству дождевой канализации, отсыпке земляного полотна», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В рамках проекта рядом с существующим сооружением построят двухполосный мост, реконструируют участок дороги от Комсомольской до Центральной улицы, обустроят разворотных петли и съезды на Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую. Для пешеходов создадут комфортные переходы и автобусные остановки.

Новый мост улучшит дорожную ситуацию в микрорайоне Пирогово и обеспечит дополнительный выезд на Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе.