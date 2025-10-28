Мост через реку Клязьму построят в микрорайоне Пирогово в Мытищах в 2028 году

Месяц назад в микрорайоне Пирогово в Мытищах началась реконструкция моста через реку Клязьму. Рабочие сейчас отсыпают земляное полотно на подъездной дороге.

Реконструкцию проведут на участке от улицы Комсомольской до улице Центральной протяженностью 1,1 километра. В рамках реализации проекта построят новый двухполосный мост.

«Несмотря на то, что строительство только началось, уже выполнен большой объем работ: завершен монтаж шпунтовых ограждений котлованов для опор моста, разработка котлованов под ростверки, установлены буронабивные сваи для двух опор. Параллельно строители приступили к бурению и бетонированию буронабивных свай оставшихся опор», — пояснил министр транспорта Московской области Марат Сибатулин.

Согласно плану, к первому кварталу 2028 года специалисты построят разворотные петли и съезды на прилегающие дороги, среди которых улицы Передовая, Кооперативная, Овражная, Фабричная и Пролетарская.

Кроме того, к этому сроку рабочие оборудуют наземные пешеходные переходы и пешеходную зону, а также установят остановки общественного транспорта.

Реализация проекта позволит открыть еще один выезд на Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе.