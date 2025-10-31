Мост через реку Клязьму построят в Химках до конца 2025 года

Рядом с жилым комплексом «Город Набережных» в Химках возводят мост через реку Клязьму. Строительная готовность объекта достигла уже 90%.

Специалисты заасфальтировали двухполосную дорогу, это обеспечит удобное и безопасное движение транспорта. Демонтаж временного сооружения, которое использовали до завершения основных работ, начнется в ближайшее время. Длина нового моста составит 40 метров, ширина — четыре метра, а пешеходная зона — 1,4 метра.

После того, как рабочие установят перила и металлические барьерные ограждения, начнется благоустройство прилегающей территории. Специалисты также выполнят озеленение и организацию пешеходных зон.

Новый мост значительно улучшит транспортную доступность и качество жизни горожан в Старых Химках, сократив время пути и повысив безопасность передвижения. Завершить строительство планируют до конца 2025 года.