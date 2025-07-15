Мост через реку Клязьма отремонтируют в Химках

На время реконструкции для пешеходов обустроили временный переход. Обновление ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который пришел на смену программе «Безопасные качественные дороги».

В Химках продолжаются работы по капитальному ремонту моста через реку Клязьма. На период проведения работ основную конструкцию моста полностью демонтировали. Чтобы обеспечить безопасное передвижение пешеходов, рядом с объектом возвели временный надземный переход.

«На объекте уже обустроили новые опорные части, монолитные железобетонные открылки, слив и гидроизоляцию. Сейчас мостовики выполняют работы по сборке металлического пролетного строения», — уточнили в Министерстве транспорта Подмосковья.

Мост соединяет микрорайоны Клязьма и Свистуха, расположенные вблизи жилого комплекса «Город Набережных». Запустить движение по обновленной конструкции планируют летом этого года.