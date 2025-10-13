Мост через реку Яузу отремонтировали в поселке Воздвиженское

Капитальный ремонт мостового перехода через реку Яузу завершили в поселке Воздвиженское в городском округе Клин. Длина сооружения составляет 35 метров.

Ремонт провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в два этапа. Движение для удобства пешеходов на время работ временно организовали в реверсивном режиме.

«На мостовом переходе специалисты частично заменили резиновые опорные части, полностью заменили конструкцию мостового полотна с монтажом новых барьерных и перильных ограждений, устроили систему локальных очистных сооружений, а также отремонтировали железобетонные пролеты и опоры», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Кроме того, чтобы облегчить конструкцию, строители уменьшили ширину проезда.

Мост позволяет безопасно перемещаться между поселком Воздвиженское, городами Высоковск и Клин, близлежащими деревнями, селом Спас-Заулок, а также Ленинградским шоссе.