Мост через реку Исьму в Наро-Фоминске откроют после ремонта в 2027 году

В деревне Симбухово Наро-Фоминского городского округа идет капитальный ремонт моста через реку Исьму в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Мост длиной около 50 метров соединяет две части деревни и обеспечивает транспортное сообщение между близлежащими деревнями Субботино, Монаково, городом Вереей и трассой А-108.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что на время капремонта мостовики обустроили временную объездную дорогу, разобрали железобетонные конструкции старого моста, сделали технологические съезды и площадки, а также установили буронабивные сваи на опору № 1.

В ближайшее время специалисты начнут устанавливать сваи на опоры № 2 и 3 и продолжат поставлять мостовые балки. Сейчас в работах задействованы буровая установка, самосвал и экскаватор.

Далее в Симбухово проведут монтаж нового пролетного строения, сделают проезжую часть моста, подходы и тротуары, укрепят откосы.

Открыть движение по обновленному мосту в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируют в феврале 2027 года.