Мост через реку Хамиловку в Дмитрове отремонтируют к июню

В Дмитрове начали капитальный ремонт моста на улице Московской. Завершить работы планируют уже этим летом.

Работы проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты уже демонтировали старые конструкции мостового полотна и плиты. Движение по мосту перекрыто, организован объезд по примыкающей уличной сети.

«Сейчас мостовики демонтируют бетонные и железобетонные конструкции перехода, разрабатывают грунт для устройства временного русла и укрепления откосов», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Московская улица является центральной и ведет к Дмитровскому кремлю. На ней также расположены парк «Березовая роща», автовокзал и центральная библиотека.