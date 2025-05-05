Мост через реку Хамиловку в Дмитрове отремонтируют к июню

В Дмитрове начали капитальный ремонт моста на улице Московской. Завершить работы планируют уже этим летом.
Работы проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты уже демонтировали старые конструкции мостового полотна и плиты. Движение по мосту перекрыто, организован объезд по примыкающей уличной сети.
«Сейчас мостовики демонтируют бетонные и железобетонные конструкции перехода, разрабатывают грунт для устройства временного русла и укрепления откосов», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.
Московская улица является центральной и ведет к Дмитровскому кремлю. На ней также расположены парк «Березовая роща», автовокзал и центральная библиотека.
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