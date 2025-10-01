Мост через реку Хамиловку капитально отремонтировали в Дмитрове

В Дмитрове завершили капитальный ремонт моста через реку Хамиловку. Там уже открыли движение транспорта.

Работы на объекте протяженность более 140 метров выполнили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«В рамках капремонта мост 1953 года постройки на улице Московской в Дмитрове полностью демонтировали, а на его месте возвели новое сооружение, включающее в себя трехочковую водопропускную трубу. Мостовики обустроили асфальтобетонное покрытие, барьерные и перильные ограждения для безопасности участников движения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Во время проведения капитального ремонта движение по мосту, расположенному на одной из центральных улиц Дмитрова, было полностью перекрыто, а для транспорта организовали временную объездную дорогу.

Теперь до музея-заповедника «Дмитровский Кремль», парка культуры и отдыха «Березовая роща», автовокзала и центральной библиотеки можно добраться быстрее и с большим комфортом.