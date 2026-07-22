Мост через реку Черную в Балашихе отремонтируют в этом году

В микрорайоне Саввино в Балашихе состоялась встреча представителей администрации с жителями. Одной из главных тем стало состояние пешеходного моста через реку Черную, соединяющего микрорайон с деревней Пуршево.

По словам начальника территориального отдела по Южной Балашихе Дмитрия Широкоштанова, местные жители обратили внимание на изношенное покрытие переправы. По его словам, мост, являющийся частью гидротехнического сооружения на реке, в настоящее время не находится в муниципальной собственности.

Администрация, однако, регулярно выполняет необходимые работы по его содержанию, чтобы обеспечить безопасный проход.

Весной было принято решение оформить объект в муниципальную собственность. Это позволит провести полноценный капитальный ремонт и в дальнейшем обеспечить его надлежащее обслуживание.

По поручению главы городского округа Сергея Юрова специалисты также обследовали 10 аналогичных пешеходных мостов, расположенных в южной части Балашихи. Во время проверки выяснилось, что часть таких сооружений возведли без соответствующего оформления.

До завершения процедуры передачи моста на баланс округа на объекте планируют выполнить ремонт. В этом году специалисты обновят покрытие и заменят основание переправы, а капитальное восстановление станет возможным после завершения всех необходимых юридических процедур по оформлению объекта в муниципальную собственность.