Мост через реку Чаченку в Одинцове отремонтируют до ноября

Мост через реку Чаченку в Ромашково Одинцовского округа находился в аварийном состоянии, поэтому приняли решение капитально отремонтировать объект. Для движения его планируют открыть уже в ноябре.

Работы начались в феврале — строители демонтировали пролеты, перенесли инженерные сети, для пешеходов устроили временный переход через реку. Сейчас завершают монтаж балок и устройство регуляционных сооружений, а в ближайшие дни начнут укладывать выравнивающий слой, гидроизоляцию и два слоя асфальтобетона.

Параллельно специалисты от компании-подрядчика «Навастрой» займутся тротуарами, ливневкой и локальными очистными сооружениями.

Отметим, что ранее по мосту не могли разъехаться две машины. Новый проект решает эту проблему: там оборудуют две полноценные полосы.