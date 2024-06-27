Мост через Оку на трассе М-2 в Серпухове капитально отремонтируют в 2025 году

Капитальный ремонт моста на трассе М-2 «Крым» продолжается в Серпухове. Рабочие приступили к надвижке пролетного строения, сообщили в Минтрансе Московской области.

В ведомстве уточнили, что это начало важного этапа работ — замены устаревшего пролетного строения, которое уже не соответствовало требованиям по грузоподъемности. Ремонт выполняется с помощью домкратных устройств для проталкивания многотонной конструкции из стали.

Следующий этап — бетонирование накладной железобетонной плиты и устройство основных элементов проезжей части. На время ремонтных работ движение транспорта организовано по трем полосам левого моста. Отмечается, что все работы планируется завершить до конца 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году. Он напомнил, что в регионе регулярно закупают новый подвижной состав, открывают дополнительные маршруты. Появились выделенные полосы для автобусов.

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