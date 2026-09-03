Мост через Нару отремонтируют в Одинцовском округе до конца года

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Капитальный ремонт моста через реку Нара возле Наро-Осаново выполнен на 71%. Переправа расположена на Можайском шоссе и связывает Одинцовский и Рузский округа, обеспечивая транспортное сообщение с населенными пунктами на западе региона.

На объекте уже завершили один из самых сложных этапов работ. Специалисты возвели основные конструкции моста, обработали их антикоррозийным составом и покрасили. На плите перекрытия основного пролета уложили гидроизоляцию и нижний слой литого асфальта.

Также готовы лестничные сходы с ограждениями. На подходах к переправе подготовили основание для дальнейшего устройства дорожного покрытия.

Сейчас рабочие укрепляют откосы и устанавливают специальные конструкции с щебеночной засыпкой. После этого предстоит смонтировать освещение, барьерное ограждение и шумозащитные экраны.

Полностью завершить работы планируют до конца 2026 года.