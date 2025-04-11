Мост через Москву-реку в деревне Поречье закроют 15 апреля для капремонта
Мост через Москву-реку в деревне Поречье под Рузой закроют для проведения капитального ремонта 15 апреля. Рабочее движение по нему планируют открыть в конце июля.
Как сообщили в областном Минтрансе, в ходе ремонта на мост полностью демонтируют. В порядок приведут опоры и конусы сооружения.
Рабочее движение запустят в конце июля, а полностью работы завершат к сентябрю.
«В ходе капремонта будет отремонтировано основное сооружение 119 погонных метров — мост полностью демонтируют, отремонтируют опоры и укрепят конусы сооружения, устроят пролетное строение, сопряжение, водоотвод и мостовое полотно», — сказали в ведомстве.
На время перекрытия моста объезд возможен через Тучково, Молодиково и Игнатьево. Для грузового транспорта — через населенные пункты Нестерево, Руза, Орешки и Колюбакино. Пешеходы смогут передвигаться по временному мосту. Рядом с ним также создали разворотные площадки и автобусные остановки.
В ведомстве добавили, что маршрут № 21 «Тучково — Колюбакино» сохранит все остановки, но будет разделен на два участка: «Тучково — Техникум» и «Поречье — Колюбакино». Пересадка будет бесплатной.
Из схемы движения маршрута № 455к исключат участок «Руза — Тучково».
Ознакомиться с расписанием автобусов онлайн можно на сайте «Мострансавто».