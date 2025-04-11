Мост через Москву-реку в деревне Поречье закроют 15 апреля для капремонта

Мост через Москву-реку в деревне Поречье под Рузой закроют для проведения капитального ремонта 15 апреля. Рабочее движение по нему планируют открыть в конце июля.

Как сообщили в областном Минтрансе, в ходе ремонта на мост полностью демонтируют. В порядок приведут опоры и конусы сооружения.

Рабочее движение запустят в конце июля, а полностью работы завершат к сентябрю.

«В ходе капремонта будет отремонтировано основное сооружение 119 погонных метров — мост полностью демонтируют, отремонтируют опоры и укрепят конусы сооружения, устроят пролетное строение, сопряжение, водоотвод и мостовое полотно», — сказали в ведомстве.

На время перекрытия моста объезд возможен через Тучково, Молодиково и Игнатьево. Для грузового транспорта — через населенные пункты Нестерево, Руза, Орешки и Колюбакино. Пешеходы смогут передвигаться по временному мосту. Рядом с ним также создали разворотные площадки и автобусные остановки.