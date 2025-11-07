Мост через Москву-реку в деревне Поречье открыли после капремонта

В деревне Поречье в Рузском округе продолжается ремонт моста через реку Москву. Рабочий проезд по конструкции запустили 7 ноября.

Теперь жители могут вновь пользоваться привычными маршрутами и не искать объездные пути.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, открытие проезда позволило вернуть на линию автобусы №21 и №455к.

Восстановление объекта проходит в рамках национального проекта ИДЖ и включает комплексное обновление конструкций.

За время капитального ремонта специалисты смонтировали современные деформационные швы, обновили систему гидроизоляции, усилили бетонные конструкции у основания, а также оборудовали их новым дренажом.

Дорожное полотно полностью заменили, организовали новые тротуары и подходы к переправе, а также установили барьерные ограждения для повышения безопасности.

Работы продолжаются под мостом, параллельно бригады готовятся завершить монтаж перильных конструкций.

На следующей неделе при благоприятных погодных условиях специалисты нанесут разметку, а также приступят к благоустройству прилегающей территории.

Несмотря на то, что проезд уже доступен, обновление объекта продолжается. Полностью завершить цикл работ планируется к концу года.