Мост через канал имени Москвы в Дмитрове реконструируют к концу 2027 года

В Дмитрове до конца второго квартала 2025 года начнут реконструкцию моста через канал имени Москвы. В Минтрансе Подмосковья отметили, что конкурс по выбору подрядчика уже объявили.

Рабочим предстоит изменить и отремонтировать участок конструкции длиной 3,3. Проезжую часть расширят до четырех полос.

«Это очень крупный проект реконструкции, в рамках которого будет построен новый двухполосный Рогачевский мост, демонтирован существующий и построен новый путепровод через железную дорогу Савеловского направления МЖД, который позволит жителям экономить до 40 минут в пути», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Кроме того, специалисты демонтируют старый мост через канал имени Москвы и возведут новый, а также построят путепровод через железнодорожные пути.

Рабочие реконструируют участок улицы Профессиональной, обустроят проезд вдоль железной дороги и возведут мост через ручей Березовец. Также будет создан съезд на улицу Луговую. В районе появятся шумозащитные экраны и зоны для пешеходов.

Реализация проекта упростит въезд и выезд на Дмитровское шоссе и улучшит транспортную доступность инфраструктуры для более чем 80 тысяч жителей округа.

Основные работы завершат в 4 квартале 2027 года,