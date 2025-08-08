Мост через канал имени Москвы в Дмитрове построят в 2029 году

В Дмитрове на мосту через канал имени Москвы, который сейчас реконструируют, начали строить подпорную стенку на левом берегу. Министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин отметил, что это важный проект для региона. Он улучшит жизнь более чем 80 тысяч человек.

Дорогу протяженностью 3,3 километра от Ново-Рогачевской улицы до Профессиональной улицы расширят до четырех полос.

«Движение по новому мосту планируем запустить в четвертом квартале 2026 года, а полностью завершить все работы — в четвертом квартале 2029 года», — уточнили в ведомстве.

Рабочие уже завершили усиление несущих конструкций моста и устроили свайное основание на правом берегу со стороны Дмитровского шоссе. Проект предусматривает строительство нового Рогачевского моста вместо старого, возведенного в 1936 году. Также рабочие обустроят съезд на Луговую улицу, реконструируют участок Профессиональной улицы и обеспечат проезд параллельно Профессиональной улице.