Мост через канал имени Москвы в Дмитрове построят к 2029 году

Моста через канал имени Москвы продолжают строить в Дмитрове. Этой зимой там возведут пролетное строение, а полностью работы завершат к 2029 году. Сооружение возведут на месте устаревшего.

Сооружение строят по народной программе партии «Единая Россия», рассказала депутат Госдумы Ирина Роднина. Зимой там появится пролетное строение. Всего в проекте используют 1,4 тысячи тонн металлических мостовых конструкций металлических конструкций.

«Работы пройдут в три этапа. Уже началось обновление Ново-Рогачевской улицы и строительство моста через канал имени Москвы. Появятся удобные подъездные пути к ЖК „Дмитрослав“, ТЦ „Дмитровский“ и „Галактика“. Новую переправу сделают двухполосной в обе стороны, что вместе с путепроводом улучшит транспортную ситуацию на въезде в Дмитров», — рассказала Ирина Роднина.

Сейчас на объекте устанавливают подпорные стены, фундаменты опор и оснований эстакады, а также монтируют коммуникации. Для удобства жителей организовали реверсивное движение легкового транспорта.

Первый этап работ завершат в феврале 2027 года, а полностью проект реализуют в конце 2029-го.