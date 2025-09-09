Мособлводоканал запустил горячую линию в 6 округах Подмосковья

Теперь жители Павлово-Посадского, Электростали, Богородского, Лосино-Петровского, Шатуры и Орехово-Зуевского округов могут обратиться по вопросам водоснабжения и водоотведения на единый номер телефона и оперативно решить проблему. Об этом рассказали в подмосковном МинЖКХ.

На одну линию можно позвонить в случае аварии, прорыва, протечки или внепланового отключения воды. Также специалисты ждут информацию об открытых или поврежденных люках колодцев и предложения жителей по качеству услуг.

Обращения записываются для фиксации заявки и контроля исполнения.

Горячая линия Мособлводоканала работает круглосуточно по номеру 8(800)222-02-05. Звонок бесплатный со всех устройств.