Мособлводоканал запустил акцию по списанию пени при погашении задолженности

Жители Электростали, Шатуры, Богородского, Лосино-Петровского, Павлово-Посадского и Орехово-Зуевского кругов смогут поучаствовать в акции «Пени-прощайте!» от Мособлводоканала. Она пройдет с 1 декабря 2025 года по 31 января 2026 года.

При полном погашении задолженности по услугам холодного водоснабжения и водоотведения, клиентам будут списаны пени, в случае их наличия.

В организации напомнили, что оплату можно провести по указанным реквизитам филиала. Обычно его указывают в Едином платежном документе.

После совершения операции важно сообщить, подав заявление с чеком удобным способом:

лично посетив офис ООО «МосОблЕИРЦ»;

онлайн через личный кабинет

через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Специалисты обращают внимание, что пени, взысканные решением суда, списаны не будут.