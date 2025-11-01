Мособлводоканал заменит поврежденный участок коллектора в ДНР

На территории Новоазовского муниципального округа Донецкой Народной Республики, которую курирует Мособлводоканал, специалисты проводят работы для обеспечения стабильной работы системы водоснабжения и канализации. Сейчас в поселке городского типа Седово проводят замену поврежденного участка напорного канализационного коллектора длиной 73 метра на станции биологической очистки.

Всего за время работ специалисты устранили 26 технических неполадок на водопроводных и канализационных сетях. Рабочие установили две задвижки диаметром 150 миллиметров, проверили работоспособность пожарных гидрантов и отремонтировали запорную арматуру, провели утепление, гидроизоляцию и опрессовку теплотрассы в селе Саханка, а также устранили утечки водопроводов и прочистили самотечные коллекторы. Эти меры помогают поддерживать бесперебойное жизнеобеспечение региона.