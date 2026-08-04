Мособлводоканал заменил участок водопровода на улице Брюхнова в Новоазовске

Специалисты Мособлводоканала продолжают модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения в Новоазовском муниципальном округе Донбасса. В июле ремонтные бригады выполнили 78 технологических мероприятий, обеспечив стабильную работу коммунальной инфраструктуры.

В Новоазовске на улице Брюхнова заменили 86 метров аварийного водопровода. В селе Клинкино на улице Миронова обновили 600 метров трубопровода, а также установили новый водопроводный колодец с современной запорной арматурой.

Кроме того, специалисты регулярно прочищают канализационные колодцы, ремонтируют напорные коллекторы и водозаборные узлы, меняют насосное оборудование, промывают гидранты. Также они проводят другие профилактические и восстановительные работы, направленные на надежное функционирование систем жизнеобеспечения.