Мособлводоканал заменил участок водопровода на улице 60 лет СССР в Новоазовске

Восстановление коммунальной инфраструктуры на новых территориях России включает не только масштабные строительные проекты, но и постоянную работу по возвращению жителям привычных условий жизни. Одним из важнейших направлений остается восстановление и модернизация систем водоснабжения и водоотведения.

Специалисты Мособлводоканала продолжают помогать жителям Новоазовского муниципального округа Донецкой Народной Республики, проводя ремонт сетей и обслуживая коммунальные объекты.

За минувшую неделю сотрудники предприятия выполнили 25 мероприятий, направленных на повышение надежности подачи воды и работы канализационной системы. Так, в селе Клинкино специалисты заменили участок водопроводных сетей на улице Миронова протяженностью 300 метров.

Кроме того, там установили новый водопроводный колодец с современной запорной арматурой, что позволит повысить удобство эксплуатации системы.

В Новоазовске на улице 60 лет СССР обновили участок холодного водоснабжения длиной 155 метров. Для ремонта использовали трубы диаметром 90 миллиметров, что позволит снизить вероятность аварийных ситуаций, уменьшить риск протечек и улучшить параметры водоснабжения для жителей.

Помимо масштабной замены сетей, специалисты регулярно проводят техническое обслуживание действующих объектов. В рамках этой работы рабочие устанавливают соединительные муфты и прочие элементы, промывают оборудование на канализационных насосных станциях, очищают приемные колодцы, а также ремонтируют защитные решетки.

Все эти мероприятия — часть программы сотрудничества Московской области с подшефными территориями.