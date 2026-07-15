Мособлводоканал заменил участок водопровода на Партизанской улице в Новоазовске

За минувшую неделю специалисты аварийно-восстановительных бригад Мособлводоканала провели 22 мероприятия по восстановлению систем в Новоазовском муниципальном округе ДНР. Работы включали устранение аварий, замену изношенных участков сетей и проверку запорной арматуры.

Кроме того, специалисты провели модернизацию оборудования насосных станций и водозаборных объектов.

Основное внимание они уделили ремонту сетей холодного водоснабжения. Обновление поврежденных трубопроводов позволяет повысить надежность системы и обеспечить стабильную подачу воды в дома жителей и социальные учреждения округа.

В частности, в Новоазовске на Партизанской улице заменили 92 метра труб диаметром 50 миллиметров, в селе Щербак на улице Шевченко — пять метров трубопровода диаметром 63 миллиметра, а в селе Клинкино на улице Миронова — еще восемь метров сети такого же диаметра.

Сейчас аварийно-восстановительные бригады продолжают работы еще на двух объектах — в Новоазовске на улице 60 лет СССР и в селе Клинкино на улице Миронова.