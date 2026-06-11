Мособлводоканал заменил оборудование на ВЗУ в селе Митьково-Качкары в Донбассе

Сотрудники Мособлводоканала заменили насосное оборудование на скважине водозаборного узла в селе Митьково-Качкары. Населенный пункт находится в Новоазовском муниципальном округе.

Работы стали очередным важным шагом в рамках реализации программы поддержки новых регионов России.

Старое оборудование уже не справлялось с нагрузками, что приводило к ухудшению качества воды.

В общей сложности на прошлой неделе бригады Мособлводоканала выполнили 17 различных мероприятий. В том числе специалисты отремонтировали аварийные участки трубопроводов, частично заменили водовод на улице Близнюкова в Новоазовске длиной 15 метров, а также провели ревизию вентиляционного оборудования на канализационной насосной станции № 2 в поселке Седово.

Восстановление инфраструктуры новых российских регионов проходит системно для улучшения условий жизни людей.