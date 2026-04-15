Мособлводоканал заменил насосный агрегат на ВЗУ в селе Роза Люксембург в ДНР

В Донецкой Народной Республике продолжаются работы по восстановлению систем водоснабжения при участии специалистов из Подмосковья. На прошлой неделе сотрудники Мособлводоканала провели замену насосного оборудования на одном из ключевых водозаборных узлов в селе Роза Люксембург в Новоазовском округе.

Обновление агрегата стало частью масштабной программы, в рамках которой Подмосковье помогает модернизировать коммунальную инфраструктуру региона. Насосное оборудование играет ключевую роль в системе водоснабжения: оно отвечает за подачу воды в сеть и поддержание стабильного давления.

Своевременная замена устройств позволяет избежать перебоев и повысить надежность всей системы.

Помимо этого, за последнюю неделю аварийные бригады Мособлводоканала провели восстановительные работы на 21 участке. Большая часть из них пришлась на сети водоснабжения, еще несколько — на канализационные коллекторы. Во время ремонтов специалисты заменили поврежденные участки труб и установили новые соединительные элементы.

Подмосковье на постоянной основе участвует в восстановлении коммунальной инфраструктуры ДНР. Регулярные профилактические и ремонтные работы позволяют постепенно улучшать качество водоснабжения, обеспечивая жителей стабильным доступом к воде и повышая устойчивость инженерных сетей