Мособлводоканал закупил планшеты для поиска повреждений на сетях в Подмосковье

Для поиска повреждений и утечек на сетях в округах Подмосковья сотрудники Мособлводоканала теперь будут использовать планшеты, оснащенные встроенными тепловизорами. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.

Оборудование позволяет анализировать распространение воды, визуализировать тепло, мгновенно реагировать на изменения и работать в любых условиях.

Применять устройства будут на всех объектах: ВЗУ, КНС, очистных сооружениях, сетях водоснабжения, колодцах и других. Планшеты повысят эффективность и точность работы сотрудников.

В ближайшее время аналогичную технику планируют внедрить и в других подразделениях службы.