Мособлводоканал за неделю устранил 265 засоров канализации в Подмосковье

Как рассказали в региональном МинЖКХ, засоры образуются из-за попадания в систему посторонних предметов. Чаще всего это бытовые отходы. Они приводят к сбоям в работе канализации и нарушают функционирование всех коммуникаций. Опаснее всего мусор, состоящий из тканевых материалов — они быстро накапливаются и создают непроходимые пробки.

Жителей призвали не смывать в унитазы посторонние предметы, включая бумажные полотенца, ватные диски и мелкие тряпки.

Глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев отметил, что более 50 водоканалов региона регулярно проводят промывки трубопроводов, предотвращая засоры. Также бригады ведут профилактические работы на ключевых участках водоотведения.