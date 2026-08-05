Мособлводоканал взыскал еще 157 млн рублей с предприятий за загрязнение стоков

Специалисты Мособлводоканала продолжают работу по пресечению негативного воздействия промышленных объектов на очистные сооружения. С начала года предприятие взыскало с нарушителей 157 миллионов рублей в качестве компенсации за превышение допустимых концентраций опасных соединений в стоках. Средства направили на поддержание и реконструкцию объектов.

Под контролем организации находятся 6,1 тысячи юридических лица. Для 98% клиентов расчет платы производится автоматически на основе ежемесячных объемов водопотребления с применением повышающих коэффициентов в зависимости от категории предприятия. Оставшиеся 2% проходят процедуру индивидуального расчета на основании поданных деклараций о составе сточных вод или результатов лабораторных проб. Для их получения специалисты службы контроля ежегодно совершают около 770 выездов для отбора образцов на производственных площадках.

С сентября прошлого года эксперты получили возможность использовать искусственный интеллект для выявления нарушителей. Нейросеть анализирует загруженные протоколы исследований проб сточных вод и формирует список вероятных предприятий в конкретных округах с указанием адресов и сфер деятельности, которые могли произвести несанкционированный сброс загрязняющих веществ. Алгоритм также помогает вычислять компании, уклоняющиеся от заключения договоров и нелегально подключившиеся к сетям. На выходе система предоставляет перечень предполагаемых нарушителей и конкретные признаки их противоправных действий. Такой подход позволяет повысить эффективность контроля и оперативность реагирования на экологические нарушения.