Мособлводоканал взял более 3 тысяч проб воды для лабораторных исследований в мае

Специалисты Мособлводоканала отобрали более трех тысяч проб в Подмосковье в рамках системной работы по мониторингу водных ресурсов. Из них 2,1 тысячи взяли на водозаборных узлах и артезианских скважинах, еще 937 — на канализационных насосных станциях и очистных сооружениях.

Всего за три месяца специалисты провели 10,6 тысячи исследований. Пик активности пришелся на март.

«Для исключения попадания посторонних примесей пробы отбираются в специальные стерильные емкости. Непосредственно на месте проведения работ специалист фиксирует ключевые физические параметры воды: температуру, уровень pH, прозрачность и другие показатели, — рассказали в ведомстве.

Каждой пробе назначают уникальный идентификатор и маркировку с протоколом отбора. После этого воду доставляют в лабораторию.

Особое внимание Мособлводоканал уделяет промышленным предприятиями и организациями, сбрасывающими свои стоки в общую канализационную сеть. В мае было взято 78 таких проб для выявления содержания в них запрещенных веществ, среди которых нефтепродукты и тяжелые металлы.

«Регулярный лабораторный контроль позволяет оперативно выявлять недобросовестных пользователей и применять к ним предусмотренные законодательством меры административного воздействия, обеспечивая тем самым стабильную и безопасную работу всей системы водоотведения», — отметили в ведомстве.