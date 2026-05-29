Мособлводоканал взял более 3 тысяч проб воды для лабораторных исследований в мае
Специалисты Мособлводоканала отобрали более трех тысяч проб в Подмосковье в рамках системной работы по мониторингу водных ресурсов. Из них 2,1 тысячи взяли на водозаборных узлах и артезианских скважинах, еще 937 — на канализационных насосных станциях и очистных сооружениях.
Всего за три месяца специалисты провели 10,6 тысячи исследований. Пик активности пришелся на март.
«Для исключения попадания посторонних примесей пробы отбираются в специальные стерильные емкости. Непосредственно на месте проведения работ специалист фиксирует ключевые физические параметры воды: температуру, уровень pH, прозрачность и другие показатели, — рассказали в ведомстве.
Каждой пробе назначают уникальный идентификатор и маркировку с протоколом отбора. После этого воду доставляют в лабораторию.
Особое внимание Мособлводоканал уделяет промышленным предприятиями и организациями, сбрасывающими свои стоки в общую канализационную сеть. В мае было взято 78 таких проб для выявления содержания в них запрещенных веществ, среди которых нефтепродукты и тяжелые металлы.
«Регулярный лабораторный контроль позволяет оперативно выявлять недобросовестных пользователей и применять к ним предусмотренные законодательством меры административного воздействия, обеспечивая тем самым стабильную и безопасную работу всей системы водоотведения», — отметили в ведомстве.