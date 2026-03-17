Мособлводоканал выполнил более 660 работ на региональных объектах за неделю

Каждую неделю подразделения Мособлводоканала проводят профилактическое обслуживание и занимаются ремонтом объектов коммунальной инфраструктуры. За последние семь дней специалисты выполнили 662 таких мероприятия.

Список выполненных работ пополнил ремонт насоса деревне Новое Орехово-Зуевского округа. Также специалисты заменили задвижки на канализационной насосной станции. В Электрогорске Павлово-Посадского округа они поставили новые подшипники на насосе № 3 ВЗУ № 1, а в городе Куровское Орехово-Зуевского округа поменяли насос системы сбора и отвода канализационных сточных вод.

В поселке Авсюнино Орехово-Зуевского округа работники Мособлводоканала отремонтировали систему автоматизации на водозаборном узле, а в Шатуре прочистили обратные клапаны канализационной насосной станции № 1.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что работники более 50 водоканалов Подмосковья сейчас активно занимаются промывкой трубопроводов.

Это позволяет повысить пропускную способность, предотвратить засоры и защитить систему от коррозий. Также специалисты проводят работы для защиты инфраструктуры от возможных последствий весеннего половодья.

За неделю работники Мособлводоканала оперативно устранили 289 засоров в канализационной сети, выполнили 160 профилактических работ, отремонтировали 52 участка холодного водоснабжения и завершили 51 мероприятие на КНС и водозаборных сооружениях.