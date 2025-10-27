«Мособлводоканал» выполнил 20 мероприятий на инженерных сетях в ДНР за неделю

Представители «Мособлводоканала» продолжают проводить ремонтные работы на объектах водоснабжения и водоотведения в Новоазовском округе Донецкой Народной Республики. За неделю им удалось восстановить 20 участков трубопроводов. Благодаря оперативной работе сотрудников предприятие быстро устраняет внештатные ситуации и поддерживает стабильную работу инженерной инфраструктуры региона.

На водопроводных и канализационных сетях специалисты заменили 70 метров водовода на улицах Садовой и Гриценко в Новоазовске, установили ремонтную муфту диаметром 200 миллиметров, отремонтировали запорную арматуру и пожарный гидрант, устранили утечки и заторы на коллекторах. Кроме того, начались подготовительные работы по замене напорного Седовского коллектора на территории станции биологической очистки города.

В Министерстве ЖКХ Московской области уточнили, что своевременные ремонтные мероприятия позволяют обеспечить жителей Новоазовского округа бесперебойным водоснабжением и надежной работой коммунальных систем.