Мособлводоканал устранил свыше 260 засоров канализации за неделю
Мособлводоканал продолжает комплексную работу по профилактике и ремонту сетей, направленную на предотвращение аварий и обеспечение стабильной подачи воды. За минувшую неделю специалисты выполнили 129 плановых мероприятий.
Водоканалы Подмосковья ранее перевели на усиленный режим работы по поручению министра жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев. Это необходимо в связи с активным таянием снега и повышенной нагрузкой на инфраструктуру.
Работы проводят в ряде округов. В деревне Демихово в Орехово-Зуевском округе отремонтировали насос на канализационной насосной станции, а в деревне Савинской провели диагностику фильтров на водоочистных сооружениях.
В Павловском Посаде специалисты восстановили напорный трубопровод крупного диаметра, отремонтировали оборудование на насосной станции и заменили изношенные элементы.
В поселке центральной усадьбы совхоза «Мир» на КНС «Октябрьская» в муниципальном округе Шатура установили новый насос, а в селе Рахманово модернизировали водозаборный узел, смонтировав современное глубинное оборудование.
В Электростали на улице Горького привели в порядок запорную арматуру на водопроводе, а на улице Ялагина обновили участок канализационного коллектора.
Особый акцент сделали на профилактике. Регулярные осмотры, своевременная замена оборудования и модернизация систем позволяют не только быстро устранять возникающие неисправности, но и заранее снижать риски аварийных ситуаций.
За неделю специалисты устранили более 260 засоров в канализационных сетях, восстановили десятки участков трубопроводов холодного водоснабжения, а также провели комплекс работ по ремонту насосного оборудования, фильтрационных систем, проверке электроники и автоматики.
Жители могут задать специалистам Мособлводоканала вопросы по номеру 8(800)222-02-05.