Мособлводоканал устранил свыше 260 засоров канализации за неделю

Мособлводоканал продолжает комплексную работу по профилактике и ремонту сетей, направленную на предотвращение аварий и обеспечение стабильной подачи воды. За минувшую неделю специалисты выполнили 129 плановых мероприятий.

Водоканалы Подмосковья ранее перевели на усиленный режим работы по поручению министра жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев. Это необходимо в связи с активным таянием снега и повышенной нагрузкой на инфраструктуру.

Работы проводят в ряде округов. В деревне Демихово в Орехово-Зуевском округе отремонтировали насос на канализационной насосной станции, а в деревне Савинской провели диагностику фильтров на водоочистных сооружениях.

В Павловском Посаде специалисты восстановили напорный трубопровод крупного диаметра, отремонтировали оборудование на насосной станции и заменили изношенные элементы.

В поселке центральной усадьбы совхоза «Мир» на КНС «Октябрьская» в муниципальном округе Шатура установили новый насос, а в селе Рахманово модернизировали водозаборный узел, смонтировав современное глубинное оборудование.

В Электростали на улице Горького привели в порядок запорную арматуру на водопроводе, а на улице Ялагина обновили участок канализационного коллектора.

Особый акцент сделали на профилактике. Регулярные осмотры, своевременная замена оборудования и модернизация систем позволяют не только быстро устранять возникающие неисправности, но и заранее снижать риски аварийных ситуаций.

За неделю специалисты устранили более 260 засоров в канализационных сетях, восстановили десятки участков трубопроводов холодного водоснабжения, а также провели комплекс работ по ремонту насосного оборудования, фильтрационных систем, проверке электроники и автоматики.

Жители могут задать специалистам Мособлводоканала вопросы по номеру 8(800)222-02-05.