Мособлводоканал устранил порядка 250 засоров на сетях за неделю

За неделю специалисты Мособлводоканала устранили порядка 250 засоров сетей в Подмосковье. Это позволило не допустить серьезных аварий и выхода сточных вод.

Аварийные бригады Подмосковья продолжают поддерживать бесперебойную работу систем водоотведения.

«Сети водоотведения — это сложная инженерная инфраструктура, от исправности которой зависит санитарно-эпидемиологическая обстановка и комфорт жизни в городах и поселках», — отметили в подмосковном МинЖКХ.

Переполненные колодцы и коллекторы заставляют сточные воды выходить на поверхность. Сотрудники водоканалов делают так, чтобы серьезные проблемы на сетях не возникали.

Жителей призвали не смыватьв унитаз влажные салфетки, ткани, средства личной гигиены, пищевые отходы и строительный мусор.

«Соблюдая простые правила эксплуатации канализационной сети и не выбрасывая в нее запрещенные материалы, каждый житель города вносит свой вклад в сохранение чистоты и работоспособности городской системы водоотведения», — добавили в ведомстве.