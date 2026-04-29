Мособлводоканал устранил почти 300 засоров канализации за неделю

За минувшую неделю в Подмосковье зафиксировали и устранили 297 засоров в системе водоотведения. Работы провели специалисты Мособлводоканала.

Выезды происходят ежедневно. В зависимости от сложности ситуации устранение засора может занимать как несколько минут, так и несколько часов. В некоторых случаях приходится задействовать спецтехнику — каналопромывочные машины и илососы.

При этом из труб нередко извлекают десятки килограммов посторонних предметов. Чаще всего это влажные салфетки, тряпки, средства личной гигиены и прочий мусор, который не растворяется в воде и постепенно образует плотные пробки, мешающие нормальной работе системы.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, более 50 водоканалов региона регулярно проводят профилактическую промывку трубопроводов. Эти меры направлены на поддержание пропускной способности сетей, предотвращение засоров и снижение риска коррозии оборудования.

Основная причина подобных ситуаций остается бытовой: жители нередко используют канализацию как способ утилизации мусора. В результате в трубах образуются плотные засоры, которые невозможно устранить без участия коммунальных служб и применения техники.

Важно помнить — в канализацию допустимо смывать только те отходы, которые легко и быстро разлагаются в воде. Все остальное должно отправляться в мусорное ведро.