Мособлводоканал устранил более 250 засоров за неделю

За минувшую неделю сотрудники Мособлводоканала устранили 258 засоров. В работе они применяли специализированную технику, включая гидродинамические машины и вакуумные установки.

Основная причина засоров — неправильная утилизация бытовых отходов. Люди выбрасывают в унитазы и раковины остатки пищи, предметы личной гигиены и текстиль. Специалисты отмечают, что влажные салфетки становятся причиной от 60 до 70% всех засоров в системе водоотведения, так как они не растворяются в воде и накапливаются в трубах.

Министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев сообщил, что более 50 водоканалов Подмосковья проводят промывки трубопроводов для улучшения их пропускной способности и предотвращения засоров.

Процесс устранения засоров включает несколько этапов: диагностика сети для определения местоположения засора, подготовка техники, прочистка труб и контроль качества.