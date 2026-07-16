Мособлводоканал устранил более 230 засоров канализации за неделю

Специалисты Мособлводоканала напомнили жителям о важности правильного использования канализационных сетей. Эта инженерная система предназначена исключительно для отвода сточных вод и органических отходов, которые способны быстро растворяться или удаляться потоком воды.

Попадание в трубы посторонних предметов становится причиной серьезных засоров.

Только за последнюю неделю аварийные бригады предприятия более 230 раз выезжали для восстановления работы канализационных сетей.

Одной из самых частых проблем являются влажные салфетки. В отличие от обычной туалетной бумаги, они практически не растворяются в воде и способны формировать засоры. Не меньшую опасность представляют средства личной гигиены.

Серьезные проблемы возникают и из-за пищевых отходов и жиров. Масло и жир, смытые в раковину, оседают на стенках канализации, образуя липкий налет. Со временем к нему прикрепляются остатки пищи, из-за чего формируются твердые пробки, которые уменьшают пропускную способность труб.

Еще одной распространенной причиной засоров становится неправильная утилизация наполнителя для домашних животных.

В Мособлводоканале рассказали, что устранение одного засора требует значительных ресурсов. Для ликвидации проблемы специалисты выезжают на место с необходимой техникой, в том числе используют каналопромывочные машины, которые под высоким давлением очищают трубы. В сложных случаях приходится проводить дополнительные земляные работы.