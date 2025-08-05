Мособлводоканал устранил более 1,3 тысячи засоров на внешних сетях за месяц

Специалисты Мособлводоканала продолжают активно устранять засоры в канализационных сетях Подмосковья. За месяц им удалось восстановить проходимость более тысячи участков внутриквартальных труб, что помогло избежать аварийных ситуаций и обеспечить стабильную работу систем водоотведения.

Всего филиалы предприятия устранили 1,3 тысячи засоров, применяя разные способы прочистки, в том числе гидродинамический метод с использованием спецтехники — он особенно эффективен при сложных загрязнениях. Больше всего засоров ликвидировали в Орехово-Зуеве — 738, в Павловском Посаде — 184, в Электростали — 177, в Лосино-Петровском — 89 и в Шатуре — 141.

Наиболее проблемными оказались Куровское, Дрезна, Ликино-Дулево, Электросталь и Лосино-Петровский. Причиной засоров чаще всего становится то, что в систему водоотведения попадают отходы, не предназначенные для сброса: бытовой мусор, ткань, остатки еды и особенно жиры.