Мособлводоканал устранил 289 засоров канализации в Подмосковье за неделю

За неделю специалисты Мособлводоканала устранили 289 засоров на сетях водоотведения. Такие мероприятия в регионе проходят регулярно, чтобы обуспечить эффективную работу системы.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, один из случаев произошел в Орехово-Зуеве. Там для устранения крупного засора использовали специальную илососную машину, способную справляться даже с самыми серьезными препятствиями. На участке извлекли около шести килограммов мусора.

Чаще всего причиной засоров становится неправильное использование канализации. Туда попадают посторонние предметы, жировые отложения от смываемой пищи и многое другое.

Глава министерства Кирилл Григорьев напомнил, что промывкой трубопроводов занимаются более 500 водоканалов региона. Они предотвращают засоры и защищают сети от коррозии.

Жителей призвали не смывать в унитаз бытовые отходы, гигиенические принадлежности и другой мусор.