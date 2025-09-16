Мособлводоканал устранил 280 засоров на сетях за неделю

С 8 по 14 сентября специалисты Мособлводоканала провели промывку канализационных сетей с помощью гидродинамического оборудования и устранили 280 засоров в разных округах Подмосковья. Такие работы нужны для того, чтобы сточные воды беспрепятственно попадали на очистные сооружения.

Больше всего проблемных участков зафиксировали в Орехово-Зуевском водоканале, где устранили 65 засоров, на Куровских очистных сооружениях — 61 и в Шатурском водоканале — 47. Основная причина засоров — бытовой мусор, который люди выбрасывают в унитаз.

Чугунные и керамические трубы имеют шероховатую поверхность, на которую легко цепляются предметы гигиены, особенно влажные салфетки. Постепенно они образуют плотные пробки, полностью перекрывающие поток стоков. Подобное явление специалисты называют тампонадой.

Один из показательных случаев произошел в Электростали, где забился коллектор диаметром 200 миллиметров. Чтобы его прочистить, потребовались сразу две специализированные машины. В итоге трубу очистили от мусора, который жители по ошибке смыли в канализацию.