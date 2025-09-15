Мособлводоканал устранил 280 засоров на сетях в Подмосковье за неделю

Сотрудники Мособлводоканала провели более 700 работ на сетях водоснабжения в Подмосковье за неделю. Они устранили 280 засоров, а также осуществили 31 ремонт на насосных станциях.

Как рассказали в региональном МинЖКХ, всего за неделю специалисты провели 741 мероприятие для обеспечения качественной работы систем водоснабжения. Они устранили 280 засоров, выполнили 169 плановых работ и 31 ремонт на насосных станциях. Все это помогло предотвратить аварии и обеспечить бесперебойную подачу ресурсов жителям.

Всего за неделю 147 работ провели на Куровских очистных сооружениях, по 81 — на Орехово-Зуевском водоканале и Электрогорских коммунальных системах и 74 — в Ногинске.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр Кирилл Григорьев.

Задать вопросы и сообщить о неполадках жители могут по телефону Мособлводоканала 8(800)222-02-05.