Мособлводоканал устранил 270 засоров за неделю

Специалисты Мособлводоканала ежедневно выезжают на устранение засоров канализационных сетей. Хотя у службы есть плановый график обслуживания, фактический объем работ значительно превышает запланированный, так как аварий приходится устранять гораздо больше.

Так, за неделю сотрудники ликвидировали 268 засоров, и каждый случай требовал оперативного вмешательства. Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев сообщил, что более 50 подразделений водоканалов регулярно проводят промывку труб, чтобы улучшить их пропускную способность, предотвратить новые засоры и защитить коммуникации от коррозии.

Среди самых сложных ситуаций оказались инциденты в Ликино-Дулеве на улице Калинина, в Электрогорске — на улицах Советской и Кржижановского, в поселке Радовицкий на улице Спортивной и в Куровском на Первомайской улице. В каждом случае потребовалось привлечение спецтехники, что позволило избежать серьезных сбоев в работе системы водоотведения.

Основной причиной засоров специалисты называют неправильное использование канализации. В трубы часто попадают бытовой мусор, строительные отходы, салфетки, влажные полотенца и другие предметы, которые вызывают непроходимость и приводят к авариям.