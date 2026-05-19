Мособлводоканал устранил 230 засоров канализации за неделю

С наступлением весенне-летнего сезона специалисты Мособлводоканала усилили работу по профилактике и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. За последнюю неделю специалисты провели 159 мероприятий на сетях водоснабжения и водоотведения.

Сотрудники занимались ремонтом и заменой задвижек, обслуживанием автоматических систем, модернизацией насосных станций, обновлением насосного оборудования, а также восстановлением участков водопроводных сетей.

В деревне Давыдово в Орехово-Зуевском округе на канализационной насосной станции на улице Заводской восстановили автоматику. В Куровском специалисты выполнили обвязку насоса и запустили оборудование на КНС на улице Пролетарской.

На очистных сооружениях в Шатуре сотрудники провели очистку насосов, заменили сальники и прочистили КУРПы. В Электростали работы затронули станцию сырого осадка и колодцы первичных отстойников, а на главной насосной станции заменили напорный патрубок одного из насосов.

Всего за неделю в девяти филиалах Мособлводоканала выполнили 669 различных работ. В том числе устранили 230 засоров канализационных сетей, отремонтировали 81 участок трубопроводов холодного водоснабжения, а также провели десятки операций по восстановлению насосного оборудования, фильтров и диагностике автоматики и электрических систем на насосных станциях и водозаборных узлах.

Жители Подмосковья могут обратиться по вопросам водоснабжения и водоотведения по единому телефону горячей линии 8 (800) 222-02-05.