Мособлводоканал устранил 230 засоров канализации за неделю

Специалисты Мособлводоканала за неделю устранили 230 засоров на объектах канализации в муниципалитетах Подмосковья. Подавляющее большинство аварийных ситуаций возникло из-за неправильного использования системы и сброса бытового мусора.

На устранение одной серьезной проблемы бригады тратят от двух до шести часов, задействуя тяжелую технику и специализированные бригады. В ходе выездов рабочие восстанавливают герметичность люков и проверяют запорную арматуру. Попадание нерастворимых предметов вызывает остановку насосов на очистных сооружениях, после чего специалистам приходится вручную чистить ключевые узлы оборудования.

В коммунальной службе напомнили, что канализационные сети предназначены исключительно для сточных вод и водорастворимой бумаги, а любой иной мусор необходимо выбрасывать в контейнеры.