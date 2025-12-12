Мособлводоканал установил новый насос на скважине в селе Красноармейское в ДНР

Представители Мособлводоканала установили новый насосный агрегат на скважине в селе Красноармейское Новоазовского округа, оказывая помощь подшефным территориям Донбасса. Благодаря новому оборудованию местные жители смогут получать качественную воду для ежедневных нужд.

За последнюю неделю бригады предприятия выполнили 29 профилактических работ: изготовили водоподъемную колонну для скважины в селе Ванюшкино, отремонтировали колонну на водоисточнике в селе Роза Люксембург, заменили 150 метров трубопровода на системе водоснабжения в микрорайоне Питомник и обновили несколько участков сетей с установкой новых элементов оборудования.

Параллельно продолжается крупная замена водопроводных труб в селе Сопино. В Мособлводоканале отметили, что ежедневная работа специалистов помогает улучшать инфраструктуру и повышать качество жизни жителей новых регионов России.