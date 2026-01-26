Мособлводоканал провел свыше 600 профилактических работ на сетях за неделю

За неделю специалисты Мособлводоканала провели более 600 мероприятий по обслуживанию коммуникаций в Подмосковье. Они устранили засоры и восстановили работу трубопроводов в разных округах региона.

Всего за неделю специалисты устранили 231 засор в канализации, выполнили 185 плановых мероприятий, отремонтировали 49 участков трубопроводов и провели 25 работ на насосных станциях и водозаборных сооружениях.

Работы прошли в Рошале, Электростали, поселках Мишеронский и Черусти и других населенных пунктах.

За этот период на Куровских очистных сооружениях провели 163 мероприятия, на Шатурском водоканале — 135, на Орехово-Зуевском — 103, Электростальском — 65.

«Для защиты от морозов реализован комплекс мер: снижение теплопотерь на станциях, усиленный контроль автоматики на насосных станциях и предотвращение замерзания на очистных сооружениях. Проведенная профилактика обеспечивает устойчивую работу систем в период непогоды», — отметили в ведомстве.