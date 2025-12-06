Мособлводоканал провел почти 100 ремонтных работ на сетях в Донбассе в ноябре

Подмосковные коммунальщики занимаются восстановлением инженерной инфраструктуры на Донбассе. За ноябрь они выполнили порядка 100 различных ремонтных мероприятий в Новоазовском округе.

Например, специалисты Мособлводоканала обеспечили бесперебойную подачу отопления фельдшерско-акушерский пункт села Саханки.

Кроме того, была проведена замена аварийных водопроводов протяженностью более 30 метров на улицах Коммунарова и Бородина в Новоазовске. На объекте поставили новые трубы, запорную арматуру и пожарный гидрант. Участок в 20 метров обновили на улице Шевченко, там же установили пять ПФРК.

Был восстановлен самотечный канализационный коллектор на улице 50 лет СССР — его старые элементы заменили на новый пластиковый трубопровод.

В МинЖКХ Подмосковья добавили, что подразделение Мособлводоканала всячески старается повысить уровень комфорта и качества жизни подшефного региона.