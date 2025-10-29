Мособлводоканал провел еще 38 работ по ремонту насосов на канализационных станциях

Сотрудники Мособлводоканала регулярно проводят ремонт и установку новых насосов на канализационно-насосных станциях, чтобы система водоотведения работала стабильно и без перебоев. Только за неделю специалисты выполнили 38 таких работ.

«В этом году в рамках подготовки к зиме все 56 округов провели профилактические работы на 2,5 тысячи объектах водоснабжения и водоотведения. Промыто более 800 резервуаров чистой воды, заменено свыше 1,7 тысячи единиц запорной арматуры и более 300 частотных преобразователей», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

В Электрогорске на станции № 2 установили новый насосный агрегат, в Рошале на станции № 1 заменили шпильки и добавили сальник, а на другой станции прочистили два насоса. В поселке Туголесский Бор очистили рабочее колесо насоса, а в Мишеронском смонтировали новый агрегат. Все работы выполнялись без отключения абонентов, что позволило сохранить комфорт жителей.

Такие мероприятия помогают повысить эффективность очистки сточных вод, снизить энергозатраты и улучшить качество предоставляемых услуг.

Всего за неделю Мособлводоканал провел более 750 различных работ. Специалисты устранили почти 300 засоров в канализационных сетях, выполнили свыше 220 плановых операций и организовали 26 мероприятий по улучшению качества воды.