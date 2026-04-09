Мособлводоканал провел еще 260 работ на сетях Подмосковья

С приходом весеннего потепления и активного таяния снега в Подмосковье коммунальные службы усилили контроль за работой систем водоотведения. В этот период нагрузка на инфраструктуру заметно возрастает, поэтому специалисты Мособлводоканала проводят профилактические мероприятия и оперативно устраняют возникающие сбои.

Особое внимание уделяют предотвращению засоров, которые в условиях увеличенного водного потока могут привести к переполнению колодцев и дополнительной нагрузке на насосные станции и очистные сооружения. Как отмечают специалисты, ключевой причиной подобных проблем остается бытовой мусор, который продолжает попадать в канализацию.

Наиболее сложные засоры образуются из-за предметов, не поддающихся разложению: влажных салфеток, средств личной гигиены, тряпок и строительных отходов. Попадая в трубы, они скапливаются и формируют плотные пробки, устранение которых требует применения специализированной техники и дополнительных ресурсов.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева, в регионе одновременно проводят масштабные профилактические работы: более чем на 50 водоканалах проводят промывку трубопроводов. Эти меры позволяют повысить пропускную способность сетей, снизить риск засоров и защитить коммуникации от преждевременного износа.

Специалисты Мособлводоканала провели уже более 260 работ на объектах водоотведения.

Жителей просят соблюдать правила эксплуатации канализации. В систему водоотведения не следует выбрасывать посторонние предметы, даже если на их упаковке указано, что они пригодны для смывания.